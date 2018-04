Wiens Gesundheitsstadträtin Frauenberger tritt ab

Paukenschlag in der Wiener Stadtpolitik: Sandra Frauenberger tritt als Gesundheitsstadträtin zurück. Das gab die SPÖ-Politikerin am Mittwoch bekannt. Die Kritik an ihrer Person sei im Lauf der letzten Zeit zu persönlich geworden. „In den vergangenen Wochen wurden für mich Grenzen überschritten“, so Frauenberger in einem offiziellen Statement.