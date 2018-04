Oster-Bande plünderte Keller

Zugeschlagen hatte die „Oster-Bande“ in der Nacht auf Karfreitag. Nachdem die Einbrecher die Eingangstüren aufgezwängt hatten, schlichen sie in die Keller und räumten die versperrten Abteile aus. Betroffen waren Mehrparteienhäuser in der Kastellstraße und der Steinbachsiedlung sowie am Hotterweg und am Kirchengrund. „Alle Tatorte liegen in einem Umkreis von lediglich 500 Metern“, heißt es von den Ermittlern.