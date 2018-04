Blühstreifen an Feldern sollen den Bienen helfen

Wie „pö“ das im „Ob der Enns“ sieht:

„Nahrungsinseln“ für bestäubende Insekten sollen geschaffen werden, heißt es in der Beschreibung des Projektes Blühstreifen.

Einerseits ist das verräterisch: Wenn es um Inseln geht, dann beschreibt das implizit eine Symptomkur; rundherum liegt das weite, leere Meer der wenig bienenfreundlichen Intensivlandwirtschaft. Andererseits macht das Inselwort deutlich, dass nur noch Inselhüpfen die Bienen retten kann, es also wirklich auf jeden den Insekten helfenden Mosaikstein ankommtSo gesehen muss man die Blühstreifen loben. Sie sind immerhin etwas Nützliches und werden mancherorts auch das Auge erfreuen in der sonst oft eintönigen Nutzlandschaft.