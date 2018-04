Sagenhaft! Martirosjan holt EM-Gold im Reißen

Irgendwann werde er ganz oben stehen - für Österreich, hatte Sargis Martirosjan 2012 erklärt. Vor den Olympischen Spielen in London hatte der 2005 als Asylwerber nach Österreich gekommene Gewichtheber vergeblich auf die Einbürgerung gehofft. 2014 erhielt er den Pass, am Sonntag krönte er seine bisherige Karriere in Bukarest mit EM-Gold im Reißen. Im Zweikampf der 105-kg-Klasse holte er Bronze.