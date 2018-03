Metalltreppe für Hundepfoten gefährlich!

Der Übergang über die Geleise am Hauptbahnhof in Klagenfurt hat seine Tücken: Nicht für Menschen; aber für Vierbeiner. Die Treppe besteht aus gelochten Blechplatten, in denen die Tiere mit den Krallen stecken bleiben und sich verletzen können. Hundeliebhaber wünschen sich nun eine Tafel, die davor warnt.