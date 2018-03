Russland will neutrales Österreich als Vermittler

Am Mittwochabend hatte die Außenministerin in der „ZiB 2“ bereits auf die österreichische Praxis, „Gesprächskanäle und Kommunikation offen zu halten“ verwiesen. Dies sei umso wichtiger, da Wien Sitz wichtiger UNO- und sonstiger internationaler Vertretungen sei, etwa der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Nur wenn eine schlüssige Beweiskette ergebe, dass der Anschlag in irgendeiner Form in Russland in Auftrag gegeben worden sei, könnte eine multilaterale Aktion gesetzt werden.