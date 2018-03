Ex-Spion möglicherweise bereits zuhause vergiftet

Streit zwischen Westen und Russland eskaliert

Nach dem Giftanschlag eskaliert der Streit zwischen dem Westen und Russland nun völlig! Die USA und mindestens 16 EU-Staaten gaben am Montag in einer offensichtlich abgestimmten Aktion bekannt, zahlreiche russische Bürger (Diplomaten und Agenten) auszuweisen. Die Regierung in Moskau will mit Gegenmaßnahmen reagieren. Der Westen vermutet Russland hinter der Giftattacke auf Skripal, der Kreml weist das kategorisch zurück.