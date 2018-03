Politiker-Sorgen um die Facebook-User

Lieber mehr Schutz persönlicher Daten

FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ist, was die politische Arbeit betrifft, ein „heavy user“ von Facebook. „Datenmissbrauch ist kein Kavaliersdelikt“, betont der freiheitliche Vize-LH: „Der Schutz persönlicher Daten ist ein Recht, das alle zu respektieren haben, politische Parteien genauso wie staatliche Institutionen oder Unternehmen!“ Gerade in der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, sei ein funktionierender Datenschutz ein Bürgerrecht, das die Freiheitlichen vehement verteidigen. „Ein Missbrauch ist daher nicht nur im Zuge von politischen Kampagnen völlig inakzeptabel“, bekräftigt Haimbuchner.