Eine untrennbare Verbindung

Die Diagnose, ihr Sohn Rudi sei Autist und nicht geistig behindert, bekam Monika Karner erst spät, er war bereits Mitte vierzig. „Was für mich bitter ist: Hätte ich meinen Sohn später geboren, hätte er viel mehr Chancen gehabt“, so die ehemalige Journalistin. Geschätzt 90.000 Menschen in Österreich leiden an der Entwicklungsstörung, die unter anderem durch den Hollywoodfilm „Rainman“ berühmt wurde. Doch das Bild, das in Filmen vermittelt wird, ist trügerisch: Die autistischen Hauptcharaktere faszinieren mit ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz, die Lebensrealität sieht oft anders aus. Autisten nehmen ihre Umgebung oft anders wahr, als die meisten Menschen. Der Schweregrad der Entwicklungsstörung, die die Informationsverarbeitung im Gehirn beeinflusst, ist bei den Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt. Dieses „anders“ sein ist für Angehörige eine große Herausforderung.