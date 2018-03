Daten-Skandal: „Playboy“ löscht Facebook-Seite

Die US-Ausgabe des „Playboy“ wird künftig nicht mehr auf Facebook vertreten sein, wie Cooper Hefner, Sohn des Magazin-Gründers Hugh Hefner, via Twitter mitteilte. Grund sei der Datenskandal, in den das soziale Netzwerk derzeit verwickelt ist. „Die Richtlinien und die Unternehmenspolitik von Facebook sind nicht länger mit unseren Werten vereinbar“, so Hefner junior, der seit dem Tod seines Vaters die Geschäfte des Männermagazins leitet.