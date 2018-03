Immer nur Ärger mit „Reformminister“ Moser

Vor einigen Tagen bereits hat Moser mit Rücktritt gedroht, wenn Reformen in der Regierung ausbleiben. In zwölf Jahren als Rechnungshofpräsident hat er es zur Meisterschaft darin gebracht, Reformen zu verlangen - von anderen. Im eigenen Ressort mit weniger Geld auszukommen fällt dem gerne als „Reformminister“ auftretenden Moser allerdings bedeutend schwerer. Und so hat Moser, kurz vor seiner Abreise in die verdienten Osterferien nach Marokko, seinem Kollegen, dem Finanzminister, die Botschaft hinterlassen, dass er mit der im Budget vereinbarten Summe nicht auskomme. Finanzminister Hartwig Löger hat Moser postwendend eine Abfuhr erteilt. So geht Reform.