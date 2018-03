„Wir stehen jetzt erst am Anfang der Veränderung“

„Message Control“ ist Erfindung der Medien

Von „Message Control“, also einer gleichgeschalteten Steuerung ihrer Botschaften, wollen die beiden aber nicht reden. „Das Wort ist ja von manchen Medienvertretern erfunden worden. Dabei geht den Journalisten nur das Hickhack, der Streit in der Regierung ab. Wir haben nicht vor, uns in den Medien ständig zu widersprechen“, erklärt das Kanzler Kurz. Dass beim FPÖ-Regierungsteam kommunikativ dennoch einiges schiefläuft, wie in der Liederbuch-Affäre oder dem BVT-Wirbel, sieht Vizekanzler Strache nicht: „Da lassen wir uns nicht beirren. Da geht man konsequent seinen Weg, den sollen die Österreicherinnen und Österreicher bewerten. Und da sehen wir in den Umfragen, dass die ersten 100 Tage dieser Regierung gut angenommen werden.“ Überhaupt wirkt Strache glücklich, mit der türkisen ÖVP von Sebastian Kurz eine Regierungspartnerschaft eingegangen zu sein.