Kurz: „EU-Beitrittsgespräche mit Türkei beenden“

Kritik an türkischer Militäroffensive in Syrien

Kritik übte Kurz auch an der vor zwei Monaten gestarteten Militäroffensive der Türkei im Nordwesten Syriens zur Niederschlagung der Kurdenmiliz YPG. Syrien brauche „endlich Frieden anstatt eine weitere militärische Aktion“, meinte der Kanzler. Der Einmarsch der Türkei drohe die Flüchtlingsbewegungen und die humanitäre Notlage in der Region noch weiter zu verschärfen. Erdogan sieht die YPG wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans als Terrororganisation und begründet den Einsatz mit Selbstverteidigung.