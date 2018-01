Türkei bombardiert Kurdengebiete in Syrien

Türkische Kampfflieger haben am Samstag kurdische Stellungen in Nordsyrien angegriffen. Das teilte der türkische Regierungschef Binali Yildirim in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP an der türkisch-syrischen Grenze sah Kampfflugzeuge, die auf syrischem Gebiet Angriffe flogen, und aufsteigende Rauchwolken. Russland zeigte sich wegen der Angriffe besorgt und zog seine Soldaten ab. Außerdem gab es ein Gespräch zwischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem Amtskollegen in den USA, Rex Tillerson.