Flüchtlings-Hotspot auf Lampedusa geschlossen

„Wir hoffen in Zukunft, in Ruhe auf unserer Insel leben zu können“

„Ich erwarte mir, dass Lampedusa ab sofort eine ruhige Sommersaison erleben kann. Wir hoffen in Zukunft, in Ruhe auf unserer Insel leben zu können. Wir haben jahrelang mit dem ständigen Druck der Flüchtlingsankünfte gelebt, ohne reagieren zu können. Das war wirklich ein Drama“, sagte Martello. Zuletzt war es auf Lampedusa immer wieder zu Protesten tunesischer Migranten gekommen. Sie protestierten, dass sie wochenlang auf der Insel verbringen mussten. Sie drängten, nach Sizilien gebracht und nicht in ihre Heimat zurückgeführt zu werden.