Aich/Dob im Eiltempo ins Volleyball-Finale

Nachdem Aich/Dob im Auswärtsspiel am Donnerstag noch etwa nachlässig aufgetreten war, beim 3:1-Sieg durchaus Mühe hatte, machte man diesmal im Heimspiel kurzen Prozess mit den Grazern. Nach nur 78 Spielminuten jubelte die Truppe von Coach Matjaz Hafner über ein 25:23, 25:23, 25:16. „Der Sieg war nie in Gefahr, auch wenn wir in den Endphasen immer etwas nachlässig gespielt haben“, freut sich Sportchef Martin Micheu. Wer in der Finalserie („Best of seven“) ab 4. April wartet, ist noch offen. Weil Amstetten überraschend 3:0 bei Waldviertel gewonnen hat - trotzdem ist Aich/Dob im Endspiel auf jeden Fall der Favorit.