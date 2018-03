Huawei P20 (Pro) bringt KI-Kamera und Tuning-Optik

Saubere Haptik, coole Farbwechseloptik

Haptisch ist das Gerät auch gut gelungen: Durch das neue, längere Seitenverhältnis liegt es trotz mehr Diagonale besser in der Hand, selbst das Pro-Modell mit 6,1 Zoll ist so mit einer ordinären Männerhand noch fassbar. Die Gehäusekombination aus Metallrahmen und gefärbtem Glas macht einen stabilen Eindruck und macht optisch besonders in der Variante Flip-Flop-Farbwechsellack ordentlich etwas her, zieht aber auch Fingerabdrücke magisch an und lässt einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss missen.