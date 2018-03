Snowboard-Erfolg: Anna Gasser wieder Big-Air-Queen

Für Snowboarderin Anna Gasser gibt es nach dem Olympiasieg noch einen weiteren Erfolg im Big Air. Die Kärntnerin sicherte sich wie vergangene Saison den Gesamtsieg im Big-Air-Weltcup, obwohl sie beim Finale an diesem Wochenende in Quebec nicht antritt. Denn ihre einzige verbliebene Rivalin, die Schweizerin Carla Somaini, stürzte in der Qualifikation am Freitag und verpasste das Finale.