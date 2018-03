So will Merkel eine neue Asyl-Krise verhindern

„Islam ist ein Teil Deutschlands“

Merkel ging auch auf die aktuelle Debatte über den Islam in Deutschland ein. „Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist“, sagte die Kanzlerin. Richtig sei aber auch, dass die Religion der 4,5 Millionen Muslime hierzulande „inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist“. Der neue Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Damit stieß er eine erneute Diskussion um den Islam an und handelte sich den Vorwurf ein, mit solchen Aussagen die Gesellschaft zu spalten.