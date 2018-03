12.000 Zivilisten auf Flucht vor Assads Truppen

Ost-Ghouta in Syrien gleicht derzeit der Hölle auf Erden: Tod und Zerstörung wohin man blickt, vom Himmel regnet es Bomben, Tausende Menschen haben ihr Heim verloren und sind auf der Flucht vor den Soldaten des Machthabers Bashar al-Assad. Am Donnerstag hat die Eskalation der Gewalt einen neuen Höhepunkt erreicht, denn den Regierungstruppen ist in der Rebellenenklave offenbar der militärische Durchbruch gelungen. Die Region Ost-Ghouta wird nun „zu 70 Prozent vom Assad-Regime kontrolliert“, mehr als 12.000 Zivilisten sind deshalb auf der Flucht.