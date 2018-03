Wohnhäuser und Geschäfte von Rebellen geplündert

Unter wilden Freudenschüssen hatten türkische Truppen und ihre Verbündeten am Sonntag die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin in Syrien eingenommen, als symbolisches Zeichen die Flaggen der Türkei und Milizen gehisst und eine kurdische Statue mit Panzern niedergerissen. Nach ihrem Einmarsch drangen protürkische Rebellen in Geschäfte und Wohnhäuser ein, rafften nach Angaben von Beobachtern wahllos Lebensmittel, Decken, aber auch Ziegen und dergleichen zusammen und verluden sie auf deren Pick-ups. Auch vor Fahrzeugen machten die Rebellen nicht halt.