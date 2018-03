UCI will „Motor-Doping“ mit Röntgen-Trucks scannen

Der Internationale Radsport-Verband (UCI) will künftig bei den wichtigsten Rennen mit Röntgen-Trucks Jagd auf mutmaßlich eingesetzte Elektromotoren machen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Tag vor einer von der UCI in Genf angesetzten Pressekonferenz zum Kampf gegen „technologischen Betrug“. Der neue UCI-Chef David Lappartient hat diesem Thema große Priorität eingeräumt.