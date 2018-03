Abfahrt & Super-G? Hirscher hat sich entschieden!

Unser Ski-Superstar Marcel Hirscher hat eine wichtige Entscheidung für seine weitere Karriere getroffen! Wie der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger in seinem persönlichen Blog am Montag bekannt gab, sieht er seine Zukunft anders als von vielen vermutet NICHT in den Speed-Bewerben Abfahrt und Super-G. Es brauche dazu eine Menge Zeit und Erfahrung – und die habe er nicht, betonte Hirscher. Er wolle sich dieser Aufgabe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr stellen. Vor allem die Freude am Skifahren treibe ihn weiter an…