„Für Tötung der Mutter gibt es ja gar kein Motiv“

Mordverdächtiger wird in Schärding übergeben

S. wird am Dienstag nach Schärding transportiert, wo eine Übergabe an die heimischen Behörden erfolgt. Dann kommt er in die Justizanstalt Ried, wo am Mittwoch eine richterliche Befragung stattfinden soll. „In den Tagen vor der Tat hat mein Mandant einen schweren psychotischen Schub erlitten und ist deshalb aus Nürnberg, wo er gelebt und studiert hat, zu seiner Mutter nach Polling gekommen“, so Vogl. Offenbar wollte der 28-Jährige dort bleiben, bis sich die gesundheitlichen Probleme wieder bessern. Eine stationäre Behandlung in einer geschlossenen Anstalt lehnte er ab.