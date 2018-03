101-Jährigem in Kirche die Geldtasche geraubt

Der 101-jährige Einheimische war am Mittwoch in der Kirche, als ihn um 11.15 Uhr eine Frau ansprach und um Geld anbettelte. Der gutgläubige Mann zückte seine Geldtasche und gab der Unbekannten fünf Euro. Die Frau verließ daraufhin die Kirche. Nur wenige Minuten später tauchte erneut eine Frau auf, dieses Mal eine andere. Auch sie bettelte den alten Mann um Geld an. Als er auch dieser Unbekannten etwas geben wollte, entriss ihm die Unbekannte die Geldtasche und flüchtete aus der Kirche. Sie erbeutete einen dreistelligen Eurobetrag.