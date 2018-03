Digitale Währungen sind für Gauner „Werkzeug“

Günter Fabian: Ganz einfach: Am Bankkonto bekomme ich 0,1 Prozent Zinsen, bei der Spekulation mit solchen digitalen Währungen kann man am Tag bis zu 200 Prozent Gewinn machen. Das kommt immer auf die Nachfrage an. Wenn es von einer digitalen Währung nur wenige Coins gibt und die Nachfrage groß ist, dann steigt natürlich der Preis sehr rasch an. Es hat auch schon den Fall gegeben, dass solche Coins in 24 Stunden um 800 Prozent im Wert gestiegen sind.