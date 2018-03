Germ: „Ich habe nichts gegen Christian Scheider“

Die erste Halbzeit in der rot-schwarz-grünen Stadtregierung in Klagenfurt geht zu Ende. In dieser Woche ziehen alle Parteichefs in der „Krone“ eine Zwischenbilanz. Heute: FPÖ-Chef Wolfgang Germ über eine mögliche Koalition mit der SPÖ und die Führungsdebatte in seiner Partei.