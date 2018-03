Was ärgert Sie am meisten am ORF?

Sind die Abgaben an den ORF Zwangsgebühren oder sichern sie die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Medienhauses und damit die Demokratie? Mit anderen Worten: Sollten die GIS-Gebühren abgeschafft oder beibehalten werden? Diese Fragen werden nicht erst seit den jüngsten ORF-Patzern wie zuletzt etwa in der Causa Abwerzger in Tirol heftig diskutiert. Eine aktuelle OGM-Umfrage bestätigt nun: Die Mehrheit der Österreicher lehnt die Gebühren ab und würde eine Volkabstimmung darüber begrüßen. krone.at möchte dem auf den Grund gehen und stellt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Frage: Was stört Sie am meisten am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie er derzeit ist?