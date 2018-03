Breite Mehrheit für Abschaffung der ORF-Gebühren

Zweifel an Objektivität des ORF

Nach Patzern wie zuletzt etwa in der Causa Abwerzger in Tirol um eine weggeschnittene Reaktion des FPÖlers zweifeln viele an einer objektiven und korrekten Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders. Nur zehn Prozent der Befragten glauben, dass der ORF „sehr“ objektiv ist, 33 Prozent immerhin „eher“. 26 Prozent glauben indes, dass die ORF-Nachrichten „weniger“ objektiv und korrekt sind, fast ein Viertel – nämlich 23 Prozent – denkt, dass sie es „gar nicht“ sind.