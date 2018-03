Vier praktische Tipps für YouTube-Nutzer

3. Videos markieren, um sie später anzusehen

Ein Video entdeckt, das interessant aussieht, aber gerade keine Zeit, es anzusehen? Wenn Sie einen YouTube-Account haben, können Sie sich das Video ohne Probleme für später vormerken. Klicken Sie auf den „Hinzufügen zu…“-Button unter dem Video (erkennbar an den drei horizontalen Linien und dem Plus-Zeichen) und setzen Sie ein Häkchen bei „Später ansehen“. Das Video ist nun in dieser Playlist gesichert. „Später ansehen“ finden Sie im YouTube-Menü unter „Bibliothek“. Alternativ können Sie mit der Maus auch über die Vorschau eines Videos fahren. In der rechten oberen Ecke erscheint nun ein Uhren-Icon. Klicken Sie darauf und das Video wird ebenfalls in die „Später ansehen“-Playlist integriert.