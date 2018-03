Jugendschutz beim Spielen: Drei Tipps für Familien

Interesse zeigen

Wenn sich das eigene Kind zum leidenschaftlichen Spieler entwickelt, kann man damit anfangen, sich auch selbst etwas in die Materie einzulesen und sich regelmäßig über die neuesten Releases zu informieren. So weiß man immer selbst, was man seinem Kind erlauben kann und muss sich nicht auf zum Teil abstrakte Altersbeschränkungen verlassen. Ein weiterer Vorteil: Man kann am Hobby und der Leidenschaft des Kindes teilhaben und hat auch sofort mehr Gesprächsstoff. Hin und wieder ist auch eine gemeinsame Spiel-Runde mit dem Nachwuchs drin.