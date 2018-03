„Liebesg‘schichten“ läuft aus - oder doch nicht?

Am Mittwoch sorgten Gerüchte um ein mögliches Aus von „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ für Schlagzeilen. Hört Elizabeth T. Spira nach 21 Jahren und 22 Staffeln tatsächlich auf? Am 24. Dezember 2017 feierte die erfolgreiche Fernsehjournalistin und Sendungsmacherin ihren 75. Geburtstag. Schon in den letzten Jahren hatte es immer wieder geheißen, sie würde die TV-Kuppelei, mit der sie wie kaum jemand die österreichische Volksseele dokumeniert, an den Nagel hängen.