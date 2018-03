Fahnder stoppten zwei Drogenkuriere

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle gelang es der Kärntner Polizei am Wochenende, zwei Drogenkuriere aus Albanien aus dem Verkehr zu ziehen. „Die beiden 28-jährigen Albaner wurden bei Haimburg angehalten und ihr Pkw einer Kontrolle unterzogen“, so ein Polizist: „Dabei konnten im Kofferraum des PKW rund fünf Cannabiskraut mit einem Straßenverkaufswert von bis zu 60.000 Euro sichergestellt werden. Die Männer gaben zu, dass sie das Suchtgift für einige Hundert Euro Kurierlohn, nach Wien transportieren wollten.“ Beide wurden in die JA Klagenfurt eingeliefert.