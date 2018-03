Die Tiroler SPÖ gehört nicht Elisabeth Blanik

Elisabeth Blanik ist eine gute (Kommunal)Politikerin. Das hat sie als Bürgermeisterin von Lienz seit ihrer Wahl 2011 mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort kann sie gestalten und Politik für die Menschen machen. Ihr Hobby ist die Landespolitik. Seit 2003 sitzt die 52-Jährige im Tiroler Landtag, 2016 wurde sie zur Obfrau der Tiroler Sozialdemokraten gewählt. Zusammen mit ihrem jungen Team ist es ihr bei der Landtagswahl gelungen, den bei Landtagswahlen seit 2003 anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen. Als Nummer 2 und mit dem Plus im Rücken hätten die Roten nun die große Chance, wieder zurück in die Tiroler Landesregierung zu kommen. Doch Blanik ziert sich! Das haben die Verhandlungen der letzten Tage gezeigt. Es fängt mit der Auswahl der Themen an und hört bei der Nominierung der roten Verhandler auf. So verlangt Blanik von der ÖVP doch allen Ernstes, noch einmal das Agrargemeinschaftsthema in Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Ein Thema, das längst gegessen und für die Schwarzen nach wie vor ein rotes Tuch ist. Und wo ist die neue, spritzige SPÖ, wenn Blanik nun Georg Dornauer senior (bei allem Respekt vor seiner bisherigen Arbeit) in die Verhandlungen mit der ÖVP schickt? Anstelle ihres – wirklich jungen und spritzigen – Vizes, Georg Dornauer junior? Das deutet darauf hin, dass sie es mit den Verhandlungen nicht ernst meint und lieber in Opposition gehen will. Sonst würde sie nicht wie ein Verteidiger mit dem Zug aufs eigene Tor agieren.