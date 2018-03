Kataloniens Separatisten für inhaftierten Kandidat

Das Verfassungsgericht hatte damals deutlich gemacht, dass der Bewerber um das Amt des Regionalchefs persönlich im Parlament in Barcelona erscheinen muss. Auch werde der in U-Haft sitzende Sánchez nicht von der linksradikalen Partei CUP unterstützt, so dass er im Parlament nicht auf eine Mehrheit der Stimmen komme, schrieb die Zeitung "El Mundo".