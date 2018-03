Ohne Diesel-Betrug wäre Linz unter Grenzwert

Forderung an die Bundesregierung

Daher fordert Anschober von der Bundesregierung mehr Härte gegenüber den Verursachern in der Automobilindustrie und die Durchsetzung von Hardware-Nachrüstungen durch die Autohersteller. Darüber hinaus braucht es gerade im Großraum Linz rasch Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Landesrat Anschober: „Die täglichen Einpendler/innen nach Linz sind nur zu 17 % mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, in Deutschen und Schweizer Großstädten sind es 30 bis 40 Prozent. Also braucht es endlich eine Investitionsoffensive, damit der öffentliche Verkehr im Großraum attraktiviert wird – und eine echte Wahlmöglichkeit besteht."