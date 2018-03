„Sache mit Glawischnig war sicher nicht hilfreich“

„Es ist momentan keine grüne Zeit, wir hatten auch sehr viel Gegenwind“, sagte Holub in einer ersten Reaktion. Einerseits habe sich der negative Bundestrend auch in Kärnten fortgesetzt - „aber auch die Sache mit Eva Glawischnig am Freitag war nicht hilfreich“, so der Spitzenkandidat. Hinzu kamen auch einige Eigenfehler, merkte der Spitzenkandidat an.