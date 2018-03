Ex-Grüne Glawischnig: Job bei Glücksspielkonzern

Parteiausschuss nach Kritikwelle

In ihrer ehemaligen Partei kam der Jobwechsel nicht gut an. Am Nachmittag zog Glawischnig dann die Konsequenzen: „Eva Glawischnig hat mir in einem Gespräch zugesichert, dass sie ihre Mitgliedschaft bei den Grünen zurücklegt“, ließ Grünen-Bundessprecher Werner Kogler wissen. „Wenn Eva Glawischnig sich als Privatperson für eine Tätigkeit bei Novomatic entschließt, ist das natürlich ihre Sache,“, für die Grünen gelte aber, was immer gegolten habe: „Wir haben uns in der Vergangenheit immer mit der Glücksspielbranche und den dazugehörigen Konzernen angelegt und vor allem bei Novomatic völlig zu Recht. Und wir werden die Machenschaften dieses Konzerns auch weiterhin kritisieren und gegebenenfalls bekämpfen“, so Kogler.