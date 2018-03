Kärnten: Triumph für Kaiser, Grüne „wegglawischt“

SP holt voraussichtlich fast die Hälfte der Mandate

Die SPÖ wird nach der Landtagswahl in Kärnten aller Voraussicht nach fast die Hälfte der Sitze im neuen Kärntner Landtag halten, an der absoluten Mehrheit ist man vorbeigeschrammt. Künftig kommt die SPÖ auf 17 Mandate (plus 3) der 36 Landtagssitze. Die FPÖ entsendet demnach neun Abgeordnete (plus 3), die ÖVP sieben (plus 2) und das Team Kärnten drei (minus 1). Die Sozialdemokraten sind in Kärnten jetzt übrigens wieder so stark wie sie 1989 waren. Seither hatten sie es nie wieder über die 40er-Marke geschafft.