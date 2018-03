„Werden die Regierung nicht bis Mai gekippt haben“

Es ist relativ ruhig geworden um Christian Kern, seit Türkis-Blau das Regierungsruder in Österreich übernommen hat. Der Ex-Bundeskanzler, der als SPÖ-Chef nunmehr von der Oppositionsbank aus agiert, stattete am Donnerstag der „Krone“-Zentrale in Wien einen Besuch ab. Im Livetalk mit Interviewer Gerhard Koller bezog Kern Stellung zu brennenden Themen wie der Arbeitsmarktpolitik, dem „Don‘t Smoke“-Volksbegehren, der Lobbyistentätigkeit von Alfred Gusenbauer oder der Rolle der Sozialdemokraten in der Opposition. In diesem Zusammenhang meinte Kern realistisch: „Wir werden diese Regierung nicht bis 1. Mai zum Rücktritt gezwungen haben.“