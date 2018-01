Aus für "Aktion 20.000" sorgt für viel Unmut

Noch in der Pilot-Phase legt die Bundesregierung den Rückwärtsgang bei der "Aktion 20.000" ein und überlegt neue Maßnahmen. Die Latte liegt hoch. In den Modell-Regionen Urfahr-Umgebung und Linz-Stadt fanden 406 Langzeitarbeitslose über 50 in der Gemeindeverwaltung oder bei Vereinen einen Job.