Gusenbauer und Prodi bestreiten Vorwürfe des verdeckten Lobbyings

Was Gusenbauer und Prodi betrifft, haben beide die Vorwürfe des verdeckten Lobbyings bestritten. Laut Gusenbauer habe sein Interesse im fraglichen Zeitraum darin bestanden, dass die Ukraine näher an Europa herangeführt werde. Er sei im Zuge dessen auch in den USA gewesen und habe diese Position dort vertreten. Der BBC sagte Gusenbauer, nach seinem Verständnis habe ihn eine US-Firma für seine Beratertätigkeit bezahlt und nicht Manafort. Er sei keineswegs im Dienst von Janukowitsch gestanden.