2,2 Millionen Raucher: Wer will jetzt aufhören?

Das „Don‘t Smoke“-Volksbegehren als Reaktion auf das Kippen des generellen Rauchverbots in der Gastronomie, noch bevor es im Mai in Kraft treten kann, ist derzeit sowohl in Raucher- als auch in Nichtraucherlokalen Thema Nummer eins. Dass jährlich schätzungsweise 14.000 Österreicher an den Folgen des Tabakkonsums sterben, ist durch das oftmalige Zitieren von Studien auch hier präsent.