ÖBB schaffen Platz für Autos und Fahrräder

158 Plätze für Pkw, 90 für Fahrräder und zehn für Mopeds – im Zuge der Modernisierung des Bahnhofs Braunau, die heuer im Herbst beginnen soll, entsteht auch eine Park-and-ride-Anlage. Überhaupt scheinen die ÖBB am Errichten von Autoabstellplätzen Gefallen gefunden zu haben. So wird derzeit ja das Parkdeck Wels errichtet, in dem insgesamt 545 Autos und 490 Fahrräder Platz finden werden. 2,4 Millionen Euro fließen heuer in die Errichtung von Park-and-ride-Anlagen in Kirchdorf an der Krems, Neuhofen/Krems, Kematen/Krems, Rohr-Bad Hall, Lengau und Taufkirchen/Pram, wo für gesamt 362 Pkw und 176 Fahrräder Platz geschaffen wird.