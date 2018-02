FPÖ kritisiert Ärzte: „,Don‘t Smoke‘ unseriös“

"Nicht ausgeschlossen, wenn Bevölkerung sich das wünscht"

Am Samstag hatte Belakowitsch in der "Zeit im Bild" auf die Frage, ob ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie ob der massiven Unterstützung - innerhalb von weniger als 72 Stunden gelangten bereits mehr als 100.000 Unterstützungserklärungen ein - doch nicht ganz ausgeschlossen sei, gesagt: "Sollte sich das wirklich die Bevölkerung wünschen, ist das nicht ausgeschlossen." Am Freitag war die Abgabe wegen Überlastung der Computer-Server für rund zwei Stunden gestoppt worden.