Rauchverbot wird zum Test für die Regierung

Kommentar von Claus Pándi: Rauchen oder Demokratie?

Vielleicht sieht sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Marlboro Man. Das von US-Werbern in den 1950er-Jahren entwickelte Markenmaskottchen, das in Jeansjacke lässig mit einer Zigarette in der Hand auf einem Pferd durch die einsame Prärie reitet. Dieses Klischee galt tatsächlich einmal als Vorbild für Halbstarke, als Sinnbild pitralondampfender Männlichkeit und Unabhängigkeit. So war das eben in der Nachkriegszeit und den darauffolgenden Wirtschaftswunderjahren. Strache sagt aber heute noch, das Recht auf Rauchen sei ein Zeichen von Freiheit.