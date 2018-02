„Don't Smoke“: Enormer Ansturm legte Server lahm

Ärztekammer: Unterstützung "mehrere Wochen" möglich

Die Wiener Ärztekammer bedauerte in einer Aussendung die Probleme, garantierte jedoch: "Die Unterstützungserklärungsphase wird mehrere Wochen, jedenfalls so lange offenbleiben, bis alle Österreicher die Möglichkeit hatten, ihre Unterschrift zur Unterstützung problemlos leisten zu können." Man habe etliche Meldungen zu den Serverproblemen von Unterstützern aus dem In- und Ausland erhalten, darunter sogar von einer Auslandsösterreicherin in Neuseeland, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Zugleiche freue man sich über den "immensen Andrang".