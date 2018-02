Jeder fünfte Oberösterreicher hört schwer

Das Volksleiden lässt sich gut behandeln

Die positive Nachricht: Es ist ein Leiden, das oft gut behandelt werden kann – es gibt sogar schon Hörgeräte für Babys! In Oberösterreich greift auch der Linzer Verein vonOhrzuOhr den Betroffenen unter die Arme, bietet viele verschiedene Hilfeleistungen an: „Wir setzen uns auch für die akustische Barrierefreiheit ein, damit Schwerhörige in der Öffentlichkeit, etwa beim Theaterbesuch, nicht mehr benachteiligt werden“, erklärt Obfrau und auch selbst Betroffene Angelika Nebl (siehe unser Interview unten).