ÖVP und FPÖ (!) sagen „Nein“ zu einem U-Ausschuss

„In unserer Verantwortung wird es so etwas nicht mehr geben“, verspricht FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Mit „so etwas“ meint er, es sei unbestritten, „dass vor 2015 im Bereich der Gemeindefinanzierung bzw. -aufsicht so manches nicht korrekt gelaufen ist.“ Der Bericht des Rechnungshofes decke das lückenlos auf, so Mahr – was man angesichts weiterer, in der „Krone“ schon thematisierter Fälle dubioser Vorgänge bei und nach Gemeindeprüfungen (Ebensee, Gmunden, Schenkenfelden, Schärding, usw.) durchaus bezweifeln kann.