Infusions-Verwechslung schuld an Tod in Spital

"Kein Wunder, wenn Fehler passieren"

Die Anklagebehörde ermittelt in dem Fall derzeit gegen sieben Spitalsmitarbeiter wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung - die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen. "Ich bin auf das Krankenhauspersonal in Kirchdorf nicht böse - es ist vielmehr das Gesundheitssystem, auf das ich eine Mordswut habe", betont die Witwe. Der Personalmangel in vielen Spitälern sei ein Horror, jegliche Einsparung im Pflegebereich absolut unverantwortlich. "Kein Wunder, wenn unter solchen Umständen Fehler passieren", so Ingrid Sch.